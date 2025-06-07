На Summer Game Fest 2025 студія Techland представила дату релізу Dying Light: The Beast, спін-оффу серії з Кайлом Крейном у головній ролі. Гра вийде 22 серпня на ПК (Steam і Epic Games Store), Playstation 5 і Xbox Series.

Це самостійна історія у всесвіті Dying Light, яка розвивається паралельно до основної лінії і повертає Крейна після його відсутності в сиквелі 2022 року.

Разом із датою виходу показали новий геймплей: у ньому зробили акцент на контактні бої та варіативність прийомів заражених, включно з ближнім боєм і зброєю різного типу.

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Передзамовлення вже відкриті, а як бонус ранні покупці отримають набір Hero of Harran з ексклюзивними предметами.

Раніше ми розповідали, що Скотт Пілігрим повертається в ігрову індустрію з новою грою. На Summer Game Fest 2025 показали Scott Pilgrim EX, новий кооперативний бітемап від розробників TMNT: Shredder's Revenge.

Крім того, анонсовано нову гру про Дедпула, але пограти в неї зможуть не всі. Deadpool VR стане ексклюзивом Meta Quest 3.

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