Реліз заплановано на 2026 рік.

На Summer Game Fest 2025 показали Scott Pilgrim EX, новий кооперативний бітемап від розробників TMNT: Shredder's Revenge.

Це повністю нова пригода, створена у співпраці з автором коміксу Брайаном Лі О'Меллі. На нас чекає барвиста кооперативна заруба на чотирьох з піксельною графікою, новим сюжетом і переосмисленим Торонто, де Скотт, Рамона і ще п'ять знайомих героїв битимуть демонів, роботів та іншу нечисть.

Над візуалом знову працює легендарний художник Пол Робертсон, за музику відповідає Anamanaguchi, а консультантом виступає режисер Scott Pilgrim Takes Off Бендевід Грабінські.

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За розробку відповідає канадська студія Tribute Games, заснована колишніми співробітниками Ubisoft. Деякі з них, до речі, працювали і над оригінальною грою 2010 року.

Scott Pilgrim EX вийде на початку 2026 року на ПК Playstation, Xbox Series і Switch 2.

Раніше ми розповідали, що на Summer Game Fest 2025 анонсували нову гру про Дедпула, але пограти в неї зможуть не всі. Deadpool VR стане ексклюзивом Meta Quest 3.

Крім того, на Summer Game Fest 2025 показали новий трейлер Mafia: The Old Country. Грою займаються розробники Mafia 3 і ремейка першої частини.

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