Також актор відповів на запитання: чи зміг би він перемогти Санта Клауса в бійці?

Легендарний актор бойовиків Джейсон Стейтем знявся в новорічній рекламі World of Tanks у ролі самого себе.

За сюжетом ролика Стейтем приходить на знімальний майданчик різдвяного фільму, куди його запросили як дублера Санта-Клауса, і починає змінювати сценарій під себе. Так, фільм про Санту перетворюється на бойовик із погонями на танках.

Крім того, Wargaming зробила для ролика українську озвучку, для чого запросила офіційний голос Стейтема у вітчизняному дубляжі.

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Сама реклама приурочена до щорічного івенту в World of Tanks "Новорічний наступ", який пройде з 6 грудня до 13 січня. У цей час гравці отримуватимуть нагороди за виконання тематичних завдань.

Виданню PC Gamer вдалося поговорити зі Стейтемом. Актор розповів, що він брав безпосередню участь у написанні сценарію ролика. Головною причиною, чому він взагалі погодився на цю роль, він назвав те, що хотів потрапити в одну команду до Вінні Джонса та Арнольда Шварценеггера, які вже знімалися в рекламах Wargaming:

"Я працював із ними [Wargaming - прим. ред.] над сценарієм від самого початку, стежачи за тим, щоб трейлер вийшов ідеальним. Крім того, я дуже хотів приєднатися до команди разом із моїм приятелем Вінні Джонсом і легендарним Арнольдом Шварценеггером."

Ну і врешті-решт, Джейсон Стейтем відповів на головне запитання: чи зміг би він перемогти Санта Клауса в бійці? "Чесно кажучи, я б вважав за краще битися разом із ним, а не проти нього. Сперечатися з Сантою - тільки накликати на себе неприємності, а я планую триматися подалі від списку неслухняних."

Але вже якщо бійка неминуча, то Стейтем вважає, що він би впорався, навіть якби Санті допомагали його ельфи: "Гаразд, вони можуть завдати кілька вдалих ударів, але давайте дивитись правді в очі. Я звик боротися з більш жорсткими типами: бандами, доісторичними монстрами, міжнародними шпигунами, та хіба мало з ким. Якби справа дійшла до цього, я б без зусиль впорався з Сантою і його помічниками. Не те щоб мені це сподобалося."

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