Забрати фантастичну пригоду можна до вечора 30 листопада.

У магазині Epic Games Store не припиняються щотижневі роздачі ігор. Цього разу геймери можуть забрати фантастичну пригоду Deliver Us Mars. Проєкт вийшов в лютому цього року, але через нагромадження ігровими релізами багато хто напевно його пропустив.

Забрати іграшку можна протягом тижня, до вечора 30 листопада. А через тиждень магазин порадує користувачів роздачею Jitsu Squad і Mighty Fight Federation.

Детальніше про Deliver Us Mars:

Це продовження Deliver Us The Moon, випущеної в 2018 році, яка отримала низку нагород.

За жанром, це атмосферна пригода від третьої особи в жанрі наукової фантастики. Гравці вирушать із Землі на поверхню Марса, де зіткнуться з загадками і суворою атмосферою Червоної планети.

Середній рейтинг гри на Metacritic становить 69 балів зі 100, а в Steam вона отримала 73% позитивних відгуків.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці вийшла нова гра від творців "Відьмака 3" – її також переклали українською мовою. Трилер за романом Станіслава Лема повинен сподобатися шанувальникам жанру, зокрема, фанатам Firewatch.

А тим часом в Steam прямо зараз проходить осінній розпродаж зі знижками на десятки тисяч ігор, серед яких новинки Starfield і Lies of P. Разом з тим Blizzard запустила безкоштовний тиждень Diablo 4 для користувачів магазину Valve.

Вас також можуть зацікавити новини: