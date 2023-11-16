Акція триватиме до 23 листопада, 18:00 за київським часом.

Четвер на календарі, а значить в магазині Epic Games Store можна поповнити свою бібліотеку безкоштовними іграми. На цей раз геймерам віддають відразу два тайтли, серед яких є стратегія про виживання на Землі в незвичайному сеттингу.

Перший проєкт з роздачі – Surviving the Aftermath. Це стратегія, в якій потрібно будувати колонію в постапокаліптичному світі майбутнього і виживати. Завдання ускладнюють регулярні набіги бандитів і жорстка нестача ресурсів.

На агрегаторі оцінок OpenCritic у гри 71% позитивних відгуків, а зазвичай гра коштує 379 грн. Проєкт можна безкоштовно додати в особисту бібліотеку, він залишиться вашим навіть після закінчення акції.

Також в магазині роздають Earthlock, симпатичну фантастичну RPG з покроковою бойовою системою та мультяшною графікою. Гравці беруть на себе роль Алека і його друзів, які повинні врятувати свій світ від катастрофи, вступивши в битву з темними силами. У Steam тайтл рекомендують 76% гравців.

Обидва тайтла можна додати в бібліотеку до вечора 23 листопада. А через тиждень у магазині даруватимуть Deliver Us Mars – атмосферну пригоду в жанрі наукової фантастики.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці вийшла нова гра від творців "Відьмака 3" – її також переклали українською мовою. Трилер за романом фантаста Станіслава Лема повинен сподобатися шанувальникам жанру, зокрема, фанатам Firewatch.

А на початку грудня пройде церемонія нагородження The Game Awards 2023. На ній, як очікується, покажуть дебютний трейлер GTA 6.

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