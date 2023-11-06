Трилер за культовим романом Станіслава Лема має сподобатися шанувальникам жанру, зокрема, фанатам Firewatch.

На ПК і консолях відбувся реліз The Invincible – космічної пригоди від новоствореної студії Starward Industries, основний кістяк якої склали колишні співробітники Techland і CD Projekt RED.

Сюжет гри заснований на культовому романі "Непереможний" Станіслава Лема. Автори обіцяють нелінійну розповідь з декількома кінцівками, для відкриття яких потрібно пройти гру кілька разів.

Переосмисліть домінування людини в The Invincible – пригоді у фантастичному світі Станіслава Лема. Досліджуйте планету Регіс III у ролі науковця Ясни, використовуйте атомпанкові інструменти у пошуках зниклого екіпажу та протистійте непередбачуваним загрозам – говориться в описі проєкту на сторінці в Steam.

Журналісти оцінили гру досить стримано: похвалили за загальний сюжет і підхід до адаптації оригіналу, при цьому зазначивши, що вона має сподобатися шанувальникам жанру, зокрема, фанатам адвенчури Firewatch. Одним з головних мінусів гри оглядачі назвали нудний геймплей і рваний ритм розповіді. Втім, середня оцінка у The Invincible все одно непогана – 72% на Opencritic.

В українських геймерів є додаткова мотивація оцінити адвенчуру – вона отримала офіційну українську локалізацію у вигляді субтитрів. Разом з тим в Steam за неї просять всього 449 грн.

Також на початку цього місяця на ПК та консолях вийшла головоломка The Talos Principle 2 – через 9 років після оригіналу. Критики і звичайні гравці прийняли сиквел дуже тепло, а деякі навіть називають однією з найкращих ігор в цьому поколінні.

А В Epic Games Store прямо зараз безкоштовно роздають маловідому гру з рейтингом 95%. Акція триватиме до 9 листопада.

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