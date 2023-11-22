Разом з тим Blizzard запустила безкоштовний тиждень Diablo 4 для користувачів магазину Valve.

У цифровому магазині Steam стартував традиційний осінній розпродаж, який триватиме до наступного вівторка, 28 листопада. Valve каже, що користувачів чекає цілий тиждень з "десятками тисяч знижок".

Ще до 28 листопада можна безкоштовно забрати Diablo 4, яка не так давно з'явилася в Steam. Але є нюанс: фактично це демо-версія, адже гравці можуть прокачати персонажа тільки до 20 рівня. Після чого доведеться купувати повну версію.

Осінній розпродаж в Steam: цікаві пропозиції

Starfield – 1359 грн (знижка 20%)

Lies of P – 1300 грн (знижка 20%)

Remnant II – 909 грн (знижка 30%)

The Callisto Protocol – 280 грн (знижка 65%)

Metro Saga Bundle – 242 грн (знижка 89%)

S.T.A.L.K.E.R.: Bundle – 119 грн (знижка 75%)

Hunt: Showdown – 206 грн (знижка 65%)

Tales of Arise – 599 грн (знижка 50%)

Tekken 7 – 135 грн (знижка 75%)

Dark Souls III – 495 грн (знижка 50%)

Death Stranding: Director's Cut – 149 грн (знижка 50%)

Disco Elysium: The Final Cut – 120 грн (знижка 75%)

Крім цього, Valve запропонувала номінувати улюблені ігри цього року на премію The Steam Awards. Тим, хто вибере номінантів, дадуть різні нагороди й значки профілю.

В іншому магазині, Epic Games Store, наразі проходить безкоштовна роздача двох непоганих ігор, серед яких є стратегія про виживання на землі в незвичайному сеттингу.

А на початку грудня пройде церемонія нагородження The Game Awards 2023. На ній, як очікується, покажуть дебютний трейлер GTA 6.

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