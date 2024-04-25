Забрати обидва тайтли можна до вечора 2 травня.

Магазин Epic Games Store знову розщедрився одразу на дві гри – до вечора 2 травня користувачі можуть додати до своїх бібліотек шутер від першої особи Industria ы платформер LISA: Definitive Edition.

LISA: Definitive Edition – рольовий платформер, події якого відбуваються в постапокаліптичному пустельному світі. Розробники описують проєкт як "нещасні пригоди зламаної людини".

У SteamуLISA аж 95% позитивних відгуків. Користувачі виділяють крутий саундтрек, нестандартний гумор і незвичайну атмосферу, яка в поєднанні з глибоким сюжетом змусять вас пережити найрізноманітніший спектр емоцій.

Шутер Industria в сетингу стімпанк розповідає про Східний Берлін у паралельній реальності. У Steamпрогру позитивно відгукуються 74% геймерів. У розробці перебуває сиквел гри.

А з вечора 2 травня Epic Games Store порадує своїх користувачів екшеном Orcs Must Die 3, у якому необхідно будувати хитрі пастки, щоб стримувати натиск орків.

А вже наступного місяця відбудеться реліз похмурого екшену Senua's Saga: Hellblade II, який називають одним із найважливіших ексклюзивів для поточного покоління Xbox. Відомо, що в грі буде офіційний український переклад.

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