Йдеться про похмурий екшен Senua's Saga: Hellblade II, який анонсували ще 2019 року.

Чудові новини для українських геймерів. Один із головних релізів 2024 року, Senua's Saga: Hellblade II, отримає переклад українською мовою. Локалізація буде виконана у вигляді інтерфейсу та субтитрів – озвучка в усьому світі буде тільки англійська.

Раніше Microsoft і розробники з Ninja Theory згадували про те, що гра матиме українську локалізацію, однак тепер спеціальна галочка про наявність української мови з'явилася на сторінці гри в Steam.

Загалом гру переклали 27 мовами, зокрема "рідною" ісландською, доданою заради антуражу. Ігри Microsoft часто критикують за малу кількість перекладів: наприклад, у Starfield лише дев'ять мов і п'ять озвучок, тоді як у передового ексклюзиву конкурентів Sony – Horizon: Forbidden West – 25 мов і 12 озвучок.

Докладніше про Senua's Saga: Hellblade II

Це продовження гри Hellblade: Senua's Sacrifice 2017 року, в якій головна героїня, Сенуа, повертається в брутальну історію про виживання на міфічному і жорстокому острові Вікінга.

Ігрові ЗМІ вже ділилися першими враженнями про сиквел. Основний акцент у ньому, як в оригіналі, зроблено на оповіданні та історії, через що геймплей часом може відходити на другий план. Але ті сутички з противниками, які є, досить складні. А ще гра має суперреалістичну графіку, використовуючи всю міць Unreal Engine 5.

Hellblade 2 називають одним із найважливіших ексклюзивів для поточного покоління Xbox. Гра вийде вже 21 травня на ПК (Steam, Microsoft Store) і Xbox Series, а також потрапить у каталог Game Pass.

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