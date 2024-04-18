Роздача триватиме до вечора 25 квітня.

У магазині Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача. Цього разу весь тиждень роздаватимуть дві інді-іграшки з хорошими оцінками. Якщо втомилися від суцільних сиквелів, ремейків і ремастерів, то на них варто звернути увагу.

Перший проєкт із роздачі – The Big Con. Це стильна і кумедна пригода про підлітків-шахраїв в Америці 90-х років. У Steamу гри 95% позитивних відгуків. Ті, хто грав, відзначають хороші жарти, різноманітні квести і захопливий геймплей.

Також у магазині роздають Town of Salem 2, "гру обману і дедукції", як її описують розробники. У Steam про проєкт позитивно відгукуються 78% гравців. Він точно сподобається любителям "Мафії" – для перемоги потрібно проявити дедукцію і зуміти розпізнати обман.

Обидва тайтли можна додати в бібліотеку до вечора 25 квітня. А за тиждень безкоштовно віддаватимуть LISA: Definitive Edition і Industria.

А якщо ви в пошуках свіжих ігрових новинок, УНІАН зібрав головні релізи квітня. Серед них – екшен-слешер у стилі Nier, що вже наробив чимало галасу, барвиста "метроїдванія", а колишній ексклюзив Xbox виходить до PlayStation і Nintendo.

Також ми ділилися топом найтриваліших ігор з відкритим світом. Вони довгі не тому, що розробники їх спеціально затягнули, а тому, що в них і справді багато контенту. І відірватися від них дуже складно.

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