Обидва тайтла можна додати в бібліотеку до вечора 15 лютого.

Четвер на календарі, а значить в ігровому магазині Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача. Цього тижня користувачам віддають відразу дві гри, причому обидві – з високим рейтингом.

Перший проєкт з роздачі – Doki Doki Literature Club Plus!. Це, мабуть, найкраща ілюстрація приказки "не судити про книгу за її обкладинкою". За жанром – візуальна новела в стилістиці аніме, але з елементами хорора і психологічної драми. В Steam у тайтла 96% позитивних відгуків.

До речі, в EGS роздають перевидання, що відрізняється від оригіналу поліпшеною графікою, додатковими сюжетними арками, розширеним саундтреком та іншими поліпшеннями.

Також в магазині роздають іграшку Lost Castle. Це двомірний екшен-"рогалик", в який можна грати як одному, так і в кооперативі до чотирьох осіб. В Steam у гри 88% позитивних відгуків.

Обидва тайтла можна безкоштовно додати в бібліотеку до вечора 15 лютого. Через тиждень в магазині будуть роздавати гоночний симулятор Dakar Desert Rally.

А в Steam тим часом проходить перший великий розпродаж у 2024-му. Ігри Sony, Microsoft та інших крупних видавців доступні зі зниженим цінником.

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