А через тиждень можна буде забрати The Evil Within, один з найкращих хорорів десятиліття.

У фірмовому магазині Epic Games на цьому тижні можна безкоштовно отримати відразу дві гри. Причому, як це рідко буває з безкоштовними роздачами, відразу обидва тайтла заслуговують на увагу.

Перший проєкт з роздачі – Blazing Sails. Це динамічна PVP-гра про піратів, де потрібно боротися за виживання, а також досліджувати різні локації в пошуках скарбів. В Steam у тайтла 89% позитивних відгуків.

Наразі проєкт знаходиться в ранньому доступі і поки точно невідомо, коли відбудеться повноцінний його реліз. А поки іграшку можна безкоштовно додати в особисту бібліотеку.

Також в магазині роздають Q.U.B.E. Ultimate Bundle – це набір, що складається з двох головоломок від першої особи, а також всіх випущених до них доповнень. Багато хто порівнює її з Portal – головною просторовою головоломкою в індустрії.

Обидва тайтла можна додати в бібліотеку до вечора 19 жовтня. А через тиждень в магазині даруватимуть Eternal Threads і The Evil Within – дуже атмосферний та якісний екшен-хоррор, гідний бути шедевром та класикою жанру.

Цей жовтень завалить нас ігровими релізами. Кожен знайде щось своє: від довгоочікуваних сиквелів до ігор за коміксами і мультсеріалами. Одним з найбільш очікуваних проєктів вважається психологічний трилер Alan Wake 2 від Remedy. Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що гра отримає офіційну українську локалізацію.

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