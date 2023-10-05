Проєкт з початку до кінця напханий чорним гумором і безглуздими ситуаціями.

У сервісі Epic Games Store не припиняються щотижневі роздачі ігор. Цього разу можна безкоштовно забрати іграшку під назвою Godlike Burger. Гра була видана Daedalic Entertainment, яка звертає особливу увагу на цікаві та самобутні проєкти.

Акція триватиме до 12 жовтня, 18:00 за київським часом. Через тиждень магазин порадує користувачів відразу двома іграшками – Blazing Sails і QUBE Ultimate Bundle.

Детальніше про Godlike Burger

За жанром, це кулінарний симулятор, в якому гравцям в ролі керуючого галактичним рестораном належить вбивати відвідувачів закладу, щоб готувати з їх останків бургери. І все це в гонитві за рецептом ідеальної страви.

Гра з початку до кінця папхана чорним гумором і безглуздими ситуаціями. До того ж, у гри унікальна стилістика і хардкорний геймплей.

В Steam у тайтла 74% позитивних відгуків.

Цей жовтень завалить нас ігровими релізами. Одним з найбільш очікуваних проєктом вважається психологічний трилер Alan Wake 2 від фінської студії Remedy. Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що гра отримає офіційну українську локалізацію.

Також у жовтні, за чутками, відбудеться анонс GTA 6 – з релізом рівно через рік. Очікується, що серія повернеться до Vice City, ігрового аналога Маямі, а одним з головних героїв вперше стане дівчина.

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