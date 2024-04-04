Також можна безкоштовно забрати перезапуск культового стелс-екшену про середньовічного злодія.

У магазині Epic Games Store стартувала безкоштовна роздача відразу двох ігор, одна з яких – The Outer Worlds 2019 року випуску. Це рольовий проєкт від авторів оригінальних Fallout, а також команди Obsidian, яка, серед іншого, доклала руку до Fallout: New Vegas.

Ба більше, в EGS дарують одразу Spacer's Choice Edition, до якого входить базова гра і всі доповнення до неї. Безкоштовна роздача триватиме до 18:00 за Києвом, 11 квітня.

The Outer Worlds є однією з найкращих RPG останніх років, що підтверджує її оцінка – 85 балів зі 100. Деякі журналісти у своїх оглядах згадували, що космічний вестерн у певних аспектах перевершує прабатька, культовий "Нью-Вегас". Тож, якщо ви ще не грали в цей проєкт, то зараз саме час, тим паче, що сиквел уже на підході.

Також у магазині роздають проект Thief (2014). Це перезапуск культового стелс-екшену про середньовічного злодія, здатного вкрасти "будь-що звідки завгодно". На жаль, нова гра в серії провалилася в продажах і на ній, ймовірно, поставили хрест.

Обидва тайтли можна безкоштовно додати в бібліотеку до вечора 11 квітня. А за тиждень у крамниці роздаватимуть Ghostrunner – екшен з елементами слешеру в сетинґу кіберпанку.

А якщо ви шукаєте, у що пограти у квітні 2024 року, УНІАН зібрав головні релізи цього місяця. Серед них – драйвовий PS5-ексклюзив, барвиста "метроїдванія", а колишні ексклюзиви Xbox нарешті дістануться PlayStation і Nintendo.

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