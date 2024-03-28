Вона точно сподобається тим, хто тільки починає знайомство з платформерами та метроідваніями.

У магазині Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача. Цього разу віддають високооцінену метроідванію, яка точно потішить фанатів жанру.

Додати Islets у свою бібліотеку можна до 4 квітня. А через тиждень Epic Games Store почне дарувати The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition і Thief (2014).

Докладніше про Islets

За жанром, це метероїдванія, в якій гравці беруть на себе роль дивовижної істоти, на ім'я Айко. Він мандрує розділеним на фрагменти світом і намагається об'єднати його в одне ціле. На гравців чекають різноманітні локації, чарівні персонажі та епічні боси.

Islets нагадує спрощену версію Hollow Knight і сподобається тим, хто тільки починає знайомство з платформерами та метроідваніями. Гру хвалять за цікаве дослідження світу, а також приємні візуальну стилістику і музичний супровід.

В Steam у Islets винятково позитивні користувацькі огляди – 96% гравців рекомендують гру до проходження.

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