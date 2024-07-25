Безкоштовна роздача триватиме до вечора 1 серпня.

Четвер на календарі, а отже, в Epic Games Store безкоштовно роздають ігри. Наразі в популярному магазині можна отримати F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, дуже гарну та стильну метроідванію про могутнього зайця.

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 1 серпня 2024-го. А через тиждень магазин роздасть казуальну головоломку LumberJack про порятунок природи.

Докладніше про F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Останніми роками в індустрії немає дефіциту ігор в жанру метроідваній, але F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch від китайських розробників про антропоморфних тварин в унікальному антуражі дизельпанку точно вирізняється з-поміж конкурентів.

У Steam у гри 88% позитивних відгуків. Гравці хвалять великий світ і цікавий платформинг, а також глибоке древо прокачування і зброю головного героя-кролика. А ще в F.I.S.T приємно битися і ще приємніше стрибати, хоча на звикання може піти час.

"F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – гра з боковою прокруткою в жанрі "метроідванія", що включає аркадні бої і незрівнянне Місто Факелів. Зіткніться з десятками різних типів ворогів, кожен зі своєю зброєю та атаками, які працюють разом, щоб збити гравця з пантелику. – з опису гри.

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