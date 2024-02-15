У грі можна їздити на різних транспортних засобах, включаючи квадроцикли, багі та вантажні автомобілі.

Магазин Epic Games Store продовжує дарувати ігри своїм користувачам. Цього разу можна безкоштовно отримати Dakar Desert Rally – це відносно свіжий і якісний симулятор гонок з підтримкою як одиночного, так і онлайн-режиму.

Додати Dakar Desert Rally безкоштовно до бібліотеки можна до вечора 22 лютого. А через тиждень будуть роздавати класичні ігри Fallout, Fallout 2 і Fallout: Brotherhood of Steel.

Детальніше про Dakar Desert Rally

Як стає зрозуміло з назви, всім шанувальників віртуального автоспорту чекає ралійний симулятор гонок "Париж-Дакар".

У грі можна поганяти на самих різних транспортних засобах, включаючи квадроцикли, багі і вантажні автомобілі. Траси різноманітні – від пісочних пустель до засніжених гір. Реалізована зміна дня і ночі, а також чотири сезони.

На агрегаторі OpenCritic у Dakar Desert Rally рейтинг 66 зі 100. Журналісти нарікають на загальну аркадність, а також проблеми з фізикою і багами. Але "атмосфера того самого Дакара" присутня, як і красива графіка.

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