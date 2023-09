Акція триватиме до 21 вересня, 18:00 за київським часом.

Четвер на календарі, а значить в ігровому сервісі Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача – цього разу всі охочі можуть забрати високооцінений стратегічний менеджмент 911 Operator від польської студії Jutsu Games.

Акція триватиме до 21 вересня, 18:00 за київським часом. Через тиждень магазин порадує користувачів відразу двома іграшками – Out Of Line і The Forest Quartet.

Детальніше про 911 Operator

За жанром, це симулятор диспетчера екстрених служб – геймери повинні оперативно реагувати на вхідні повідомлення. Більш того, на них потрібно правильно реагувати, а зателефонувати може як справжня жертва, так і "дотепний" жартівник.

Одна з головних фішок подібних менеджментів – можливість вибрати реально існуюче місто зі справжніми назвами вулиць, адресами будівель та різною інфраструктурою.

В Steam у гри 90% позитивних відгуків. У 2020 році ці самі розробники випустили продовження під назвою 112 Operator.

А тим часом вже через кілька днів відбудеться реліз Mortal Kombat 1. Нагадаємо, нова частина є свого роду переосмисленням культових персонажів. А в кінці вересня вийде велике доповнення для Cyberpunk 2077.

Також є інформація, що в жовтні Horizon Forbidden West добереться до ПК. Як зазначається, це буде найшвидший випуск ексклюзиву PlayStation на комп'ютерах.

Вас також можуть зацікавити новини: