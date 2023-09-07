Гру можна додати в бібліотеку до вечора 14 вересня.

На ПК-майданчику Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача – українські геймери можуть назавжди забрати Spelldrifter. Це унікальний гібрид тактичної рольової гри, карткової стратегії і головоломки.

Забрати гру можна протягом тижня, до вечора 14 вересня. Через тиждень магазин порадує користувачів роздачею іграшки під назвою 911 Operator.

Детальніше про Spelldrifter

Spelldrifter – це і карткова гра, і тактика, яка при цьому грається як повноцінна покрокова RPG. Тому любителям всього перерахованого вище спробувати її однозначно варто.

Сюжет гри розповідає про групу авантюристів, які досліджують місто під назвою Старфол, що виник на місці падіння метеорита, щоб відшукати вхід в таємничий лабіринт.

У Steam Spelldrifter має рейтинг 73 зі 100.

Нагадаємо, на початку вересня відбувся реліз Starfield – нової великої RPG від творців Skyrim і Fallout 4. Хоч гра була добре прийнята журналістами і простими гравцями, оптимізація гри на ПК залишає бажати кращого.

А до кінця цього місяця має відбутися повноцінний запуск Counter-Strike 2. Розробники описали сиквел, як "капітальний ремонт" всіх систем і ігрового процесу CS:GO.

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