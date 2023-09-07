На ПК-майданчику Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача – українські геймери можуть назавжди забрати Spelldrifter. Це унікальний гібрид тактичної рольової гри, карткової стратегії і головоломки.
Забрати гру можна протягом тижня, до вечора 14 вересня. Через тиждень магазин порадує користувачів роздачею іграшки під назвою 911 Operator.
Детальніше про Spelldrifter
- Spelldrifter – це і карткова гра, і тактика, яка при цьому грається як повноцінна покрокова RPG. Тому любителям всього перерахованого вище спробувати її однозначно варто.
- Сюжет гри розповідає про групу авантюристів, які досліджують місто під назвою Старфол, що виник на місці падіння метеорита, щоб відшукати вхід в таємничий лабіринт.
- У Steam Spelldrifter має рейтинг 73 зі 100.
Нагадаємо, на початку вересня відбувся реліз Starfield – нової великої RPG від творців Skyrim і Fallout 4. Хоч гра була добре прийнята журналістами і простими гравцями, оптимізація гри на ПК залишає бажати кращого.
А до кінця цього місяця має відбутися повноцінний запуск Counter-Strike 2. Розробники описали сиквел, як "капітальний ремонт" всіх систем і ігрового процесу CS:GO.