Ранній доступ до гри відкриється вже 14 вересня для тих, хто купив Premium-видання.

NetherRealm поділилася свіжим трейлером Mortal Kombat 1, присвячений близькому виходу файтинга. Нагадаємо, нова частина є свого роду переосмисленням культових персонажів.

У 4-хвилинному відео розробники показали бійців, зокрема, Жан-Клода Ван Дамма, і багато кадрів геймплея. Також в ролику можна побачити міні-ігри і режими, які будуть доступні в файтингу.

Як і завжди, не обійшлося без жорстоких фаталіті, які, до речі, в новій частині "MK" максимально спростили. Тепер вони активуються натисканням всього трьох кнопок, а комбінація однакова для всіх персонажів в грі. Хардкорним фаната серії це нововведення не припало до душі.

Mortal Kombat 1 з'явиться на полицях магазинів з 19 вересня на PC, PS5, Xbox Series і Nintendo Switch. А володарі розширеного видання зможуть почати грати вже з 14 вересня.

Mortal Kombat 1 – все, що потрібно знати

Нова частина стане "м'яким" перезапуском серії, ввівши нову тимчасову лінію, де світ створений богом вогню Лю Каном. Творчий директор "МК" Ед Бун пообіцяв реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваної перспективи.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система, а також нові способи гри, включаючи систему камео.

Покупці Premium-видання зможуть не тільки почати грати раніше за інших, вони також отримають спеціальний набір з DLC персонажами. Серед них буде Хоумлендер, Омнімен, Миротворець і багато інших відомих персонажів сучасної мас-культури.

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