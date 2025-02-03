Реліз відбудеться 11 лютого на всіх актуальних консолях та ПК. Власники максимального видання зможуть почати гру вже 6-го числа.

За 8 днів до релізу (і за три дні до старту раннього доступу) у мережі з'явилися перші оцінки стратегії Sid Meier's Civilization VII від зарубіжних журналістів.

Оглядачі змішано прийняли нову "Циву" – одні ставлять 10 з 10 і стверджують, що розробникам вдалося освіжити серію, вирішити багато проблем зі зручністю і створити базу для подальшого розвитку.

Інші ж стверджують, що сьома частина навіть не відчувається "Цивою". Студія Firaxis прийняла багато неправильних рішень, зокрема спрощення дипломатії, а гра відчувається неповноцінно. У деяких рецензіях радять почекати з покупкою, поки розробники не наповнять "сімку" контентом і не полагодять її.

Відео дня

На сайті Metacritic у Civilization 7 на момент написання цієї замітки 81 балів – це найнижчий результат серед усіх номерних частин серії.

Рейтинг ігор серії за оцінками:

"Цивілізація 2" – 94 бали

94 бали "Цивілізація 4" – 94 бали

94 бали "Цивілізація 3" – 90 балів

90 балів "Цивілізація 5" – 90 балів

90 балів "Цивілізація 6" – 88 балів.

У сьомій "Циві" збережеться основна концепція франшизи, але з'явиться безліч нововведень. Тепер гравці зможуть вільно вибирати лідерів для будь-яких цивілізацій, відкриваючи нові стратегічні можливості.

Систему прогресу поділено на три основні епохи – Античність, Дослідження і Сучасність, даючи змогу в кожній з них вибирати нову цивілізацію зі збереженням деяких елементів попередньої. А ваш вибір в одній епосі безпосередньо впливає на наступну, створюючи динамічний прогрес.

За кількістю ігор лютий, що настав, нагадує найбільш насичені осінні місяці. Уже найближчими днями ми отримаємо довгоочікувані Kingdom Come: Deliverance II і Civilization 7, а потім вийдуть Monster Hunter Wilds, Avowed і чергова Like a Dragon.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стали трохи популярнішими.

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