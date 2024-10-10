Роздача триватиме до вечора 17 жовтня.

В Epic Game Store почалася чергова роздача ігор. Протягом тижня гравці можуть безкоштовно додати на свій акаунт два маловідомих тайтли в різних жанрах і з непоганими оцінками. Якщо втомилися від громіздких і дорогих ААА-проектів, то на них варто звернути увагу.

Перший проект із роздачі - Empyrion Galactic Survival. Це космічний виживач у дусі хітової No Man's Sky. Геймери можуть досліджувати космос і приземлятися на планетах, займатися фермерством і змінювати ландшафт. В Steam у гри 79% позитивних відгуків

Другою безкоштовною грою стала Outliver: Tribulation. Вона вийшла у 2023 році, але не змогла домогтися великої популярності, хоча користувацький рейтинг аж 96% у Steam. Розробники гри описують її так: "африканська міфологія зустрічає виживальний горор та ігри в стилі Souls".

Обидва тайтли можна додати в бібліотеку до вечора 17 жовтня. Через тиждень почнеться безкоштовна роздача ще двох ігор. Це будуть карткова Kardboard Kings і пригода Invincible Presents: Atom Eve за "Непереможними".

Якщо ви в пошуках свіжих ігрових новинок, УНІАН зібрав головні релізи жовтня. Цього місяця кожен знайде собі щось до смаку – від масштабних RPG і атмосферних пригод до сурвайвл-хоррорів та інтерактивного кіно.

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