В Epic Games Store безкоштовно віддають дві гри в улюблених багатьма серіях

Забрати обидва тайтли можна до вечора 9 травня.

ПК-майданчик Epic Games Store знову розщедрився відразу на дві гри, хоча спочатку вважалося, що вона буде одна. Весь тиждень роздаватимуть Cat Quest 2 і Orcs Must Die! 3. Обидві серії здобули велику популярність серед гравців з усього світу.

Cat Quest 2 – рольова гра з ізометричним видом камери. Вам пропонує вжитися в роль кота, який блукає світом і б'ється з монстрами.

У Steam тайтл має дуже позитивні відгуки: 95%. Це чудова гра для тих, хто шукає легку, веселу та розслаблюючу RPG. Її чудовий гумор, милі персонажі та захопливий геймплей роблять її ідеальною грою для того, щоб скоротати час.

Кооперативний екшен Orcs Must Die! 3 присвячений винищенню орків в особливо великих масштабах. У Steam про гру позитивно відгукуються 84% геймерів. Зокрема, хвалять великі карти, корисні пастки та різноманітних ворогів.

А з вечора 9 травня Epic Games Store порадує своїх користувачів покроковою RPG Circus Electrique. Тоді ж стартує великий розпродаж Mega Sale. Він триватиме до 13 червня. Серед його сюрпризів очікується роздача 4 безкоштовних великобюджетних ігор.

А якщо ви шукаєте, у що пограти в травні 2024 року, УНІАН зібрав головні релізи цього місяця. На гравців чекає продовження Hellblade, оновлена версія інді-класики, а один із найкращих ексклюзивів PlayStation завітає на ПК.

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