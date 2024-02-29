Забрати можна до вечора 7 березня.

Адміністрація Epic Games Store у спробах переманити користувачів Steam до свого майданчика продовжує організовувати безкоштовні роздачі ігор для своєї аудиторії. Цього тижня у магазині можна отримати Aerial_Knight's Never Yield, динамічний сайдскролер із драйвовим саундтреком.

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 7 березня. А через тиждень почнуть роздавати Astro Duel 2, тоді ж вона вийде і на інших майданчиках.

Детальніше про Aerial_Knight's Never Yield

За жанром, це тривимірний сайд-скролер у жанрі класичного "нескінченного ранера", де ви воюєте з ворогами не зброєю, а різноманітними акробатичними прийомами, перестрибуючи їх, оббігаючи і прослизаючи під ними.

Одним із головних компонентів гри є драйвовий саундтрек, треки з якого захочеться додати в плейлист.

В Steam у Aerial Knight's Never Yield не дуже багато відгуків, але 85% з тих, хто пограв, рекомендують тайтл до проходження. До плюсів віднесли високу реіграбельність, особливі рівні для змагань із досягненнями інших гравців, а також озвучку і саундтрек.

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