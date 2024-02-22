Роздача триватиме до вечора 29 лютого.

Четвер на календарі, значиться, в ігровому магазині Epic Games Store стартувала нова безкоштовна роздача. Цього разу до вечора 29 лютого можно забрати хардкорний платформер Super Meat Boy Forever.

Цікаво, що спочатку в якості безкоштовних ігор на цей тиждень були заявлені класичні Fallout, але зрештою Epic Games змінила своє рішення з незрозумілих причин. Через тиждень роздаватимуть Aerial_knight's Never Yield.

Детальніше про Super Meat Boy Forever

Це продовження культового 2D-платформера про "М'ясного хлопчика", який комфортно є однією з найскладніших ігор всіх часів. Гра хоч і виглядає аркадно, але вона аж ніяк не є такою.

Нова частина теж пропонує високу складність, однак головною зміною стало відходження від концепції оригінальної Super Meat Boy. Персонаж гравця тепер біжить без зупинки. Рівні процедурно генеруються залежно від навичок гравця, поєднуючи заздалегідь підготовлені дизайнерами шматки в єдиний рівень.

Втім, сиквел отримав змішані відгуки критиків і гравців. Середній бал версії гри на Metacritic становить 66 зі 100, а в Steam у гри 56% позитивних відгуків.

Раніше відомий Інсайдер заявив про подорожчання ігор до $100. Це буде наслідком підвищення вартості виробництва і маркетингу ігор, за який доведеться платити гравцям. Сьогодні актуальна ціна ААА-ігор становить 70 доларів\євро, хоча ще недавно "60" було стандартом.

А пізніше на цей рік заплановано вихід PS5 Pro і оновленої лінійки Xbox Series X/S. А ось Nintendo Switch 2 доведеться почекати до початку 2025 року.

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