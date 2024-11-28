Brotato можна сміливо назвати одним із найпопулярніших клонів хітової Vampire Survivors.

В онлайновому ігровому магазині Epic Games Store запустили нову роздачу. Цього разу всі користувачі можуть безкоштовно отримати аренний шутер-рогалик Brotato у стилі Vampire Survivors.

Додати Brotato безкоштовно в бібліотеку можна до вечора 5 грудня. А за тиждень роздаватимуть одразу дві іграшки: Lego Star Wars: The Skywalker Saga та Bus Simulator 21 Next Stop.

Детальніше про Brotato:

У Brotato гравець керує агресивною картоплею з гарматами. На місці всі елементи жанру: короткі сесії, висока динамічність, велика кількість персонажів, зброї, поліпшень тощо. Ключова відмінність – можливість увімкнути ручне прицілювання.

Розробник-одинак Brotato випустив свою гру на тлі успіху Vampire Survivors. "Рогалик" став одним із найпопулярніших серед аналогів. У Steam у гри 96% позитивних відгуків на основі більш ніж 80 тисяч рецензій.

Brotato має працювати практично на будь-якому ПК під управлінням Windows 10 і вище. У системках зазначено 4 ГБ оперативки, 200 МБ дискового простору і відеокарту з хоча б 128 МБ VRAM.

А тим часом у Steam можна безкоштовно забрати екшен-шутер Dark Sector творців Warframe. Роздавати його будуть до вечора 30 листопада.

Разом з тим у головному цифровому магазині ігор стартував традиційний осінній розпродаж, який триватиме до вечора 4 грудня. Подешевшали багато новинок, зокрема ті, що вийшли в 2024 році, а хітів минулих років за зниженими цінами і зовсім не злічити.

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