Роздача триватиме до вечора 21 листопада, 18:00 за київським часом.

Магазин Epic Games Store продовжує дарувати ігри своїй аудиторії. Сьогодні в сервісі стартувала чергова акція, яка дає змогу безоплатно обзавестися двома проєктами, хоча насправді їх набагато більше. До них належать ювілейна колекція Castlevania і пригодницька головоломка Snakebird Complete.

Роздача триватиме до вечора 21 листопада, 18:00 за київським часом. Потім в EGS безкоштовною стане знаменита тоталітарна стратегія Beholder.

Детальніше про безкоштовні ігри

Castlevania Anniversary Collection – це збірка ретро-ігор культової вампірської франшизи, яку було випущено 2019 року на честь 50-річчя Konami. Включає в себе вісім ігор Castlevania, що виходили в період з 1986 по 1994 роки. Крім того, компанію їм склав цифровий альбом з артами.

Також користувачі EGS можуть додати на свій акаунт Snakebird Complete. Це набір із двох головоломок, де потрібно проходити рівні за змієптицю, підлаштовуючись під оточення. У Steam у тайтла 95% позитивних відгуків.

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