Обидва тайтла можна додати до бібліотеки до вечора 5 жовтня.

Четвер на календарі, а, отже, в онлайн-магазині Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача – цього року геймерам віддають відразу дві гри.

Перший проєкт з роздачі – Soulstice. Це похмурий та динамічний слешер 2022 року випуску, що розповідає про протистояння людей і привидів. Головною особливістю гри стала бойова система, що вимагає управляти двома героями одночасно.

На агрегаторі оцінок OpenCritic у гри 71% позитивних відгуків, а в Steam за неї просять 479 грн. Тайтл можна безкоштовно додати в особисту бібліотеку, а встановити в будь-який момент.

Також в магазині роздають Model Builder, в якій потрібно збирати модельки машин, роботів, літаків, танків, кораблів й навіть солдатів-піхотинців. Загалом, у грі є все, чого можна очікувати від симулятора моделіста.

Обидва тайтла можна додати в бібліотеку до вечора 5 жовтня. Через тиждень в магазині будуть роздавати Godlike Burger – ще один симулятор, але цього року з елементами менеджменту і рогалика, що пропонує зіграти в ролі шеф-кухаря.

А якщо ви пропустили, сьогодні відбувся реліз Counter-Strike 2 – це нова версія головного онлайнового шутера. Гру перевели на рушій Source 2, переробили графіку й звук, а також деякі механіки.

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