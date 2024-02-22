При цьому в Microsoft вкотре наголосили, що крупні ААА-тайтли на кшталт Starfield і майбутньої гри про Індіану Джонса залишаться ексклюзивами Xbox.

Microsoft нарешті назвала ігри, які перестануть бути ексклюзивами Xbox та ПК і незабаром з'являться на конкурентних платформах. Їх назви ми вже чули з різних витоків, але тепер це підтверджено офіційно – і у кожної гри є дата виходу.

Перший ексклюзив Xbox, який загляне на сторонні платформи – RPG Pentiment від творця Fallout: New Vegas. Вона з'явиться на PlayStation 4/5 і Nintendo Switch вже сьогодні, 22 лютого.

Західним критикам гра дуже сподобалася, а окремі видання навіть назвали її однією з найкращих ігор 2022 року.

Слідом піде ритмічний екшен Hi-Fi Rush, один з головних ігрових сюрпризів 2023 року. На PlayStation 5 прем'єра гри намічена на 19 березня. У неї також буде фізичне видання.

А вже 16 квітня на PlayStation 4/5 і Nintendo Switch загляне "виживач" Grounded від все тих же Obsidian. Аудиторія гри налічує 20 мільйонів користувачів, і з геймерами з нових платформ їх зв'яжуть за допомогою кроссплею.

Останнім перекочує Sea Of Thieves, хітовий кооперативний піратський екшн. На PS5 в нього можна буде зіграти 30 квітня: розробники гри вже випустили окреме звернення.

ЗМІ пишуть, що ситуація досить цікава, в тому числі тому, що сама Sony, як відомо, вже припинила випускати ігри для PS4, незалежно від їх технічної ресурсомісткості. У той час як Microsoft випустить два своїх ексклюзиви навіть на застарілому поколінні PlayStation.

При цьому в Microsoft підкреслили, що крупні ААА-тайтли на кшталт Starfield, Hellblade II і майбутньої гри по "Індіані Джонсу" залишаться ексклюзивами Xbox.

Як повідомляв УНІАН, цього року варто чекати виходу оновленої серії Xbox Series X/S. Вони дебютують восени. Відомо, що у старшої версії буде циліндричний корпус і з'явиться версія з SSD на 2 терабайти. А енергоспоживання зменшиться на 15%.

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