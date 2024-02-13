Першими іграми Xbox, на яких чекає реліз на конкурентних платформах, має стати музичний екшен Hi-Fi Rush і рольова пригода Pentiment.

Схоже, Microsoft дійсно має намір взятися за випуск своїх головних ексклюзивів Xbox на сторонніх платформах. Втім, не варто чекати, що це явище відразу нестиме масовий характер.

За інформацією авторитетного видання The Verge, корпорація збирається почати з малого – перенести на PlayStation 5 і Nintendo Switch музичний екшен Hi-Fi Rush і рольову пригоду Рentiment.

Microsoft також розглядає можливість мультиплатформенного релізу Sea of Thieves – це може статися пізніше в 2024-му. Інші ексклюзивні тайтли поки знаходяться на розгляді. Судячи з усього, рішення буде прийматися по кожному проєкту окремо.

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Інформація The Verge підтверджує активно циркулючий в мережі інфопривід про близьку зміну стратегії Xbox щодо своїх ексклюзивних ігор. Стверджується, що компанія має намір підвищити доходи ігрового підрозділу коштом консолей конкурентів, а потім реінвестувати отримані кошти в Xbox.

У будь-якому випадку про майбутнє Xbox ми зможемо дізнатися вже 15 лютого. Цього дня відбудеться спеціальний епізод подкасту Xbox з Філом Спенсером.

Як повідомляв УНІАН, цього року варто чекати виходу оновленої серії Xbox Series X/S. Вони дебютують восени. Відомо, що у старшої версії буде циліндричний корпус і з'явиться версія з SSD на 2 терабайти. А енергоспоживання зменшиться на 15%.

Своєю чергою, Sony готує до випуску PS5 Pro з більш потужним залізом. Консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К. Реліз теж відбудеться восени 2024 року.

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