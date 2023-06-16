Час попрощатися з режимом продуктивності?

Після показу Starfield в рамках Xbox Games Showcase стало відомо, що в грі на Xbox Series X буде тільки один графічний режим з кадровою частотою 30 кадрів/сек. Користувачам це не сподобалося, і вони почали критикувати розробників, стверджуючи, що проблема полягає в потужності консолі. Bethesda Game Studios і Xbox назвали такий крок свідомим дизайнерським рішенням для забезпечення оптимального комфорту. За їх словами, у приставки достатньо продуктивності, і справа зовсім не в ній. На сторону розробників стали експерти з Digital Foundry, які вважають, що 30 кадрів/сек можуть знову стати стандартом на консолях.

За словами фахівців, в Starfield реалізовано безліч різноманітних ігрових систем. Вони постійно взаємодіють між собою, через що виникає необхідність в узгодженості. Досягти останньої при 30 кадрах/сек простіше, ніж при вдвічі більшому показнику.

Ба більше, експерти Digital Foundry вважають, що повернення до 30 кадрів/сек ризикує перетворитися в стандарт на PS5 і Xbox Series. Ігри стають масштабнішими та графічно просунутішими, внаслідок чого виникає безліч проблем з оптимізацією. І обмеження в 30 кадрів/с може стати рішенням, яким користуватимуться розробники.

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Заява Digital Foundry

"На краще або на гірше, в основному на гірше, я вважаю, що 30 кадрів в секунду знову стануть найпоширенішою частотою кадрів, яку ми побачимо у великих консольних іграх, і якщо режими продуктивності будуть пропонуватися, то вони можуть бути не такими стабільними, як хотілося б", — повідомили в Digital Foundry.

"Я думаю, що це в якійсь мірі неприємно, але мені здається, що це цілком природно в умовах розширення можливостей просунутішої графіки. У нас був період крос-гена, і це була можливість для розробників збільшити частоту кадрів, тому що їм все ще потрібно було орієнтуватися на платформи нижчого класу", — продовжив один з фахівців.

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