FromSoftware раптово оголосила дату релізу нового Elden Ring, а журналісти випустили прев'ю

Elden Ring Nightreign вийде 30 травня.

FromSoftware раптово випустила трейлер Elden Ring Nightreign з датою релізу, кооперативний спін-офф вийде 30 травня. У Steam вже відкриті попередні замовлення: стандартне видання обійдеться в 1200 гривень, а за Deluxe Edition доведеться віддати 1650 гривень.

Крім того, на момент виходу трейлера в ігрових журналістів спало ембарго на рецензії на гру, тому ми вже зараз можемо оцінити новинку через оглядачів.

Журналісти Eurogamer та IGN поділилися першими враженнями про кооперативний спін-офф, який поєднує механіки Souls-ігор з елементами рогалика і навіть натяками на королівську битву.

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Судячи з прев'ю, FromSoftware вдалося створити гру, яка зберігає дух Elden Ring, але робить акцент на швидкий темп, тактичну взаємодію і процедурну генерацію контенту.

Автори описують Nightreign як щось середнє між Elden Ring, Fortnite і roguelike-іграми. Три гравці висаджуються на карту, досліджують її впродовж двох ігрових днів, збирають спорядження, б'ються з ворогами і готуються до фінального бою з одним із Владик Ночі. Вибір фінального боса визначає, які боси з'являться протягом ігрового дня, водночас їхні рухи та механіки злегка змінені порівняно з оригінальними версіями з попередніх Souls-ігор.

Одна з головних особливостей Nightreign - швидкість. Гравці можуть дертися стінами, бігати з прискоренням, безкарно стрибати з висоти, а багаття автоматично зцілюють персонажів, усуваючи необхідність у довгих перервах. Битви проходять стрімко, а ключове питання - грамотний розподіл часу. Гравцям доводиться обирати, на що витратити обмежені хвилини: зачистити кілька таборів ворогів заради досвіду, заглибитися в підземелля заради цінного луту або кинутися на міні-боса, щоб поліпшити своє спорядження.

Система розвитку також спрощена. Класичний набір характеристик замінено на три параметри: здоров'я, мана і витривалість. Очки характеристик видаються за підвищення рівня, але важливішу роль відіграють реліквії, артефакти з пасивними ефектами, які можна накопичувати між забігами. Це створює стратегію довгострокового прогресу: навіть після поразки гравець зберігає поліпшення, що робить майбутні забіги простішими.

Гравцям належить обирати між вісьмома заздалегідь створеними героями: мечником Wylder, танком Guardian, магом Recluse і спритною вбивцею Duchess. Кожен персонаж має унікальні здібності, наприклад, Guardian може активувати щит, що блокує шкоду та воскрешає союзників, а Duchess вміє відтворювати нещодавню шкоду ворогам.

Командна робота важливіша, ніж балансування класів, наприклад, три Duchess можуть чергувати невидимість і потужні комбо-удари, щоб моментально знищувати босів.

Одним із найбільш спірних аспектів Nightreign стала її внутрішня структура. З одного боку, гра заохочує агресивний стиль, змушуючи гравців постійно рухатися, битися і шукати поліпшення. З іншого боку, головне питання залишається відкритим: що робити після того, як усі Владики Ночі переможені? У повній версії гри можуть з'явитися додаткові карти, персонажі та реліквії, але поки що у Nightreign немає чіткого ендгейму.

Раніше геймдиректор Elden Ring Nightreign розповів, що локації в грі створюються процедурною генерацією і варіюватимуться від рівнин до вулканів і, звичайно ж, боліт.

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