Багато гравців не розуміють, що саме вони купують.

На ПК і консолях вийшла Elden Ring Nightreign – екшен-RPG з елементами rogue-like, орієнтована на кооперативне проходження. Це не повноцінна нова частина, а щось на кшталт спін-оффу для тих, кому було мало оригінальної Elden Ring і доповнення Shadow of the Erdtree.

Гра вже побила рекорд онлайну всіх ігор From Software, окрім, власне, самого Elden Ring (та поки що недосяжна), але водночас заслужила, здебільшого, "змішані" відгуки в Стимі.

Дорікають грі за різне. Хтось пише, що "зробили Fortnite" і "навіщо тут рогалик", комусь не подобається, що не можна грати удвох або одному (можна тільки втрьох). Також у грі немає войсчату і будь-якої комунікації з випадковими гравцями. Скарги на оптимізацію теж є – лок у 60fps, гальма на GeForce RTX 5080, відсутність підтримки широкоформатних моніторів.

Відео дня

Таким чином, на цей момент це найнизькооціненіший тайтл From Software з одним із найвищих онлайнів.

У Nightrein гравцям потрібно вижити протягом трьох ігрових діб, б'ючись із монстрами та прокачуючи персонажа – кожна доба закінчується битвою з фінальним босом, який випав випадковим чином. Усі боси – реюзи, причому як з Elden Ring, так і з Dark Souls.

Гра орієнтована на спільне проходження групою з трьох осіб – для цього є вбудований пошук гравців. У Nightrein можна грати й наодинці, однак як кажуть оглядачі, баланс сильно страждає і гра стає пекельно складною.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за Elden Ring знімуть фільм. Проектом займається студія A24, а режисером виступить Алекс Гарленд ("З машини", "Анігіляція"). Також до роботи залучать Джорджа Р. Р. Р. Мартін.

Також у розробці знаходиться The Duskbloods. Це похмурий мультиплеєрний екшен з елементами стімпанку та вампірської тематики від FromSoftware, який вийде торлько на Nintendo Switch 2.

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