У гравців просто не буде часу залишати повідомлення, ділиться геймдиректор Elden Ring Nightreign.

Схоже, кооперативна Elden Ring Nightreign у всіх сенсах перевинайде жанр Souls-like. Для цього вона, зокрема, позбудеться багатьох унікальних фішок минулих ігор студії. Так, стало відомо, що в проєкті приберуть систему повідомлень, які можна було залишити на локації як напуття іншим гравцям.

Про це розповів геймдиректор Elden Ring Nightreign Джунья Ішизакі в інтерв'ю IGN Japan. За його словами, примари минулих гравців залишаться, а ось повідомлень уже не буде.

Це зумовлено особливостями геймдизайну нової гри. Річ у тім, що Elden Ring Nightreign нагадуватиме Rogue-lite з вилазками на локації не більше, ніж на 40 хвилин. Гра сильно відрізнятиметься від минулих проєктів FromSoftware за темпом, гравці просто не встигатимуть залишати позначки, поділився Ішизакі.

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Реліз Elden Ring Nightreign заплановано на 2025 рік. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series, а також і на минулому поколінні Playstation 4 і Xbox One.

Раніше ми розповідали, що в Elden Ring Nightreign не можна буде грати удвох. Гра підтримує тільки проходження групою з трьох осіб, або ж соло.

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