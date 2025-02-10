Локації в кооперативному спін-оффі варіюються від рівнин до вулканів, ну і боліт, звісно ж.

Розробники Elden Ring Nightreign обіцяють, що місцевий світ буде не просто величезним, а й мінливим, підкидаючи гравцям нові випробування.

В інтерв'ю PC Gamer геймдиректор проекту Дзюнья Ішизакі розповів, що деякі елементи ландшафту з'являтимуться процедурно. У певних умовах гравці зможуть зіткнутися з вулканами, що несподівано виросли, густими лісами або тими самими нещасливими болотами.

Розробники прагнули створити світ, який щоразу відчуватиметься по-новому, що тісно пов'язано з концепцією вибору фінального боса. Залежно від того, кого належить перемогти, гравцям доведеться будувати стратегію: наприклад, шукати зброю з отруйною шкодою, якщо фінальний супротивник вразливий до отруєння:

Відео дня

"Ми хотіли, щоб сама карта відчувалася як гігантське підземелля, де щоразу можна досліджувати світ по-різному <...> Наприкінці третього дня потрібно вибрати: які ресурси зібрати, які локації досліджувати".

Раніше ми розповідали, що на відміну від усіх минулих Souls-like ігор від FromSoftware, в Elden Ring Nightreign не буде написів, залишених гравцями. Ішизакі вважає, що інші гравці все одно не встигатимуть їх читати через прискорений темп гри.

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