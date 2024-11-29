У розробників мода унікальна структура проєктів.

Нещодавно ми розповідали, що фанатський ремейк Fallout: New Vegas на рушії четвертої частини - скасований. Загалом, у бухгалтерії все переплутали, і проєкт таки живий.

Про це розповів головний розробник мода у своєму пості на Reddit. Як виявилося, автори працюють над набагато більш глобальною модифікацією Capital Wasteland, який має перенести на рушій Fallout 4 всі знакові локації з минулих ігор серії.

Крім мода-ремейка Fallout: New Vegas, який отримав назву Project Mojave, розробники також роблять оновлені версії DLC для Fallout 3. У них у планах є доповнення Point Lookout і навіть вкрай сумнівне Mothership Zeta. Прямо зараз усі сили авторів кинуті на оновлення локації The Pitt з однойменного DLC для третьої частини.

У нас є основний мод Capital Wasteland, де ми створюємо всі квести, локації, персонажів, озвучку, дизайн рівнів, звукові ефекти, зброю, броню, типи набоїв і істот в одному проєкті. На стороні проєкту в нас є віддушина для творчості на кшталт Point Lookout Recreation або Project Mojave чи Project Zeta. Правда в тому, що у нас немає ні сил, ні енергії, щоб працювати над усіма цими проєктами одночасно, але, знову ж таки, це не означає, що Project Mojave скасовано.

Також автор посту доклав відео того, що у них зараз виходить із The Pitt. Розробники вже перенесли вступ доповнення на новий рушій. Виглядає, звичайно, вражаюче.

Раніше ми розповідали, що один із ключових розробників найпершого Fallout Тім Кейн поділився думкою, яким має бути штучний інтелект в іграх.

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