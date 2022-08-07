На відео показується діалог за участю Найтвінга та Бетгерл.

Студія WB Games Montreal і видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment продовжують готуватися до виходу Gotham Knights — екшену у відкритому світі про команду вихованців Бетмена. Розробники намагаються просувати свою гру, тому все частіше діляться різноманітними матеріалами. Нещодавно вони опублікували сюжетний уривок за участю Діка Грейсона і Барбари Гордон — Найтвінга і Бетгерл відповідно.

У ролику показується, як герої тренуються в спортзалі. Після вправ між персонажами зав'язалася розмова. Бетгерл запропонувала Найтвінгу виговоритися. Вона заявила, що відчуває потребу Грейсона побесідувати про загибель Бетмена.

Потім герої обговорили свій розрив відносин, після чого Найтвінг повідомив про свою останню зустріч з Брюсом Вейном. Вони посварилися, і Бетмен сказав своєму підопічному більше ніколи не надягати маску. А тепер Грейсон успадкував справу свого наставника. Однак Бетгерл нагадала Найтвінгу, що він не зобов'язаний рятувати Готем наодинці, адже у нього є надійні товариші.

Детальніше про Gotham Knights

Сюжет екшену розповідає про союзників Бетмена — Робіна, Найтвінга, Червоного Ковпака і Бетгьорл. Після загибелі Брюса Уейна вони стали на захист Готема, а головними противниками команди будуть члени таємної організації Суд Сов.

У Gotham Knights присутній відкритий світ з різноманітними активностями. Розробники пообіцяли реалізувати найбільшу ігрову версію Готема.

Геймплей в проекті включає битви, вивчення світу і пошук екіпіровки. Героїв можна прокачувати і посилювати за рахунок використання більш якісного спорядження.

У грі реалізований кооперативний режим для двох осіб. Користувачі навіть зможуть вибрати однакових персонажів.

Gotham Knights вийде 25 жовтня 2022 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

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