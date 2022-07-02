Головний соратник Бетмена стає невидимим і застосовує гнучку тростину.

Студія WB Games Montreal і видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment опублікували свіжий трейлер екшену Gotham Knights. Ролик присвятили одному з головних героїв — Робіну.

Переважну частину відео демонструються вміння персонажа. Він володіє широким спектром атак руками, ногами і своєю гнучкою тростиною. Робін здатний швидко скорочувати дистанцію, здійснювати кругові помахи, підкидати супротивників і наносити удари в повітрі.

В арсенал навичок героя також входить телепортація, відбивання куль і невидимість. А з гаджетів він використовує гак-кішку і рогатку зі сліпучими снарядами.

Під кінець трейлера глядачам показали командні атаки Найтвінга і Робіна. Вони по черзі здійснюють видовищні удари, які складаються в комбінації. Наприклад, один з персонажів кидає ворога в повітря, а другий його ловить і проводить серію атак.

Раніше WB Games Montreal в схожому форматі представила трейлер Найтвінга. Глядачам теж продемонстрували навички персонажа, командні комбінації і костюми.

Більше про Gotham Knights

Сюжет екшену розповідає про союзників Бетмена — Робіна, Найтвінга, Червоного Ковпака і Бетгьорл. Після загибелі Брюса Уейна вони стали на захист Готема, а головними противниками команди будуть члени таємної організації Суд Сов.

У Gotham Knights присутній відкритий світ з різноманітними активностями. Розробники пообіцяли реалізувати найбільшу ігрову версію Готема.

Геймплей в проекті включає битви, вивчення світу і пошук екіпіровки. Героїв можна прокачувати і посилювати за рахунок використання більш якісного спорядження.

У грі реалізований кооперативний режим для двох осіб. Користувачі навіть зможуть вибрати однакових персонажів.

Gotham Knights вийде 25 жовтня 2022 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

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