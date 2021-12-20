Фанати поступово покращують польську екшен-RPG.

Спочатку CD Projekt RED планувала додати в Cyberpunk 2077 метрополітен. Його можна було побачити в трейлері гри з Е3 2018 і на декількох малюнках. Однак у червні 2020 року розробники повідомили, що змінили систему швидкого переміщення. Воно стало безкоштовним, проте з Cyberpunk 2077 довелося вирізати метро. Після релізу залишки підземки у вигляді станцій і рейок знайшли в різних частинах Найт-Сіті. Багатьом користувачам хотілося побачити в Cyberpunk 2077 можливість покататися на поїзді, і це спонукало ентузіаста під псевдонімом keanuWheeze до дії. Користувач власними силами реалізував підземку в Cyberpunk 2077.Читайте такожCDPR розповіла про мультиплеєр в новому "Відьмаку" і велике оновлення для Cyberpunk 2077

Модер додав 19 станцій і поїзди, які переміщаються по рейках. У своїй роботі він застосував залишки підземки, присутні в грі. Важливо відзначити, що метро в проекті keanuWheeze не функціонує самостійно. Потяги не рухаються по Найт-Сіті постійно: вони прибувають на станцію, коли там знаходиться гравець. Усередині транспорту можна переміщатися між сидіннями і змінювати положення камери. Подорожі дозволять в розміреному темпі вивчити світ Cyberpunk 2077. Щоб завантажити модифікацію keanuWheeze, пройдіть за цим посиланням на сайт Nexus Mods і авторизуйтесь.

Детальніше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Повноцінний реліз проекту на PS5, Xbox Series X і Series S повинен був відбутися до кінця року, але його перенесли на перший квартал 2022-го.

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Автор: Назар Степорук