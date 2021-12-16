Польська студія вирішила домовитися з акціонерами і не доводити справу до суду.

Реліз Cyberpunk 2077 обернувся гучним скандалом. Гравці почали масово критикувати CD Projekt RED через баги і жахливу якість консольних версій екшен-RPG. Це призвело до падіння вартості акцій студії, що не сподобалося інвесторам. Вони підготували кілька позовів до CDPR, а компанія відповіла, що готова захищати свою позицію в суді. Однак нещодавно CD Projekt RED змінила рішення і вступила в переговори з акціонерами. В результаті обидві сторони конфлікту змогли прийти до угоди.Читайте такожCDPR розповіла про мультиплеєр в новому "Відьмаку" і велике оновлення для Cyberpunk 2077

CDPR виплатить інвесторам, які висунули претензії, $1,85 мільйона. Позивачі, у свою чергу, відмовляться від подачі судових заяв. Умови вже обговорені — залишилося тільки формально закріпити їх в суді. Варто відзначити, що акціонери погодилися на досить малу компенсацію. Cyberpunk 2077 продалася тиражем приблизно 17 мільйонів копій і принесла істотний прибуток.

Інвестори могли вимагати більше, але не факт, що вони б перемогли в суді. Так як цінні папери CD Projekt RED торгуються на варшавській біржі, розгляд вівся би в Польщі. А позивачами виступали акціонери з США. Це означає, що їм довелося б шукати місцевих юристів, вивчати особливості законодавства і так далі. Набагато простіше отримати від CDPR номінальну компенсацію і врегулювати питання мирно.

Детальніше про Cyberpunk 2077

У проекті розповідається історія найманця на ім'я Ві. Після участі в масштабному пограбуванні у нього в голові з'явився чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Від нього потрібно позбутися, а інакше головний герой помре.

Геймплей Cyberpunk 2077 включає багато механік. Є стрілянина, злом, стелс, ближній бій, поїздки на автомобілях та інше.

Повноцінний реліз проекту на PS5, Xbox Series X і Series S повинен був відбутися до кінця року, але його перенесли на перший квартал 2022-го.

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Автор: Назар Степорук