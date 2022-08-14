За старання — п'ять, за роботу — незадовільно.

Фанати The Elder Scrolls V: Skyrim — ті ще експериментатори. Вони готові на все, аби довше залишатися в улюбленому проекті. Наприклад, поставити собі за ціль покататися на драконі, сидячи верхи на коні. А ось автор YouTube-каналу Salmagros вирішив перетворити Skyrim в іншу гру. Ентузіаст спробував розробити на базі екшен-RPG шутер від третьої особи з відстрілом зомбі. Вийшло, м'яко кажучи, так собі.

На відео нижче демонструється, як гравець відстрілює ходячих мерців з жахливими моделями на вулицях міста. Всі текстури оточення виглядають дуже бідно і, найімовірніше, взяті з безкоштовних бібліотек. Анімації теж дуже рвані і неприродні, немов у дешевому екшені початку 2000-х років.

Від Skyrim в підробці Salmagros залишилися шрифти і елементи інтерфейсу. А ще напарник головного героя, яким, швидше за все, керував інший гравець, переміщався за допомогою перетворення в кажанів. Аналогічним заклинанням володіють вампіри в екшен-RPG від Bethesda Game Studios.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуіну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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