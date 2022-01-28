Автор створив масштабну модифікацію і виклав її у вільний доступ.

До виходу The Elder Scrolls V: Skyrim генеральний директор Bethesda Game Studios Тодд Говард стверджував, що в грі буде нескінченне число квестів. Керівник в цілому не збрехав, адже в екшен-RPG дійсно присутні випадково згенеровані місії. Однак вони відкриваються тільки після завершення ланцюжків завдань від гільдій. Ентузіаст під псевдонімом wankingSkeever вирішив поліпшити цю систему. Автор випустив модифікацію Sidequests of Skyrim, яка дозволяє брати доручення майже у кожного неігрового персонажа.

Читайте такожГравець в Skyrim прокачав до максимуму навик крадіжки і поцупив одяг у всіх жителів містаМод включає сім видів квестів. Сюди входить збір інгредієнтів, порятунок заручників з підземель, кур'єрська робота, покупка продуктів та інше. Всі завдання локалізовані, тобто користувачеві не доведеться бігти на інший кінець карти, щоб виконати доручення. Зазвичай ціль знаходиться неподалік від NPC, який видав місію.

В якості нагороди гравець отримає золото або корисні предмети. А ще квести покращують відносини з персонажами. Це дозволить ночувати в будинках NPC і користуватися їх предметами. Гравець також зможе вступити в шлюб з чоловіком або жінкою, які дружньо до нього налаштовані. Завдяки модифікації wankingSkeever екшен-RPG Bethesda стане по-справжньому нескінченною. Завантажити її можна за посиланнями на сайті Nexus Mods (для Special Edition і Legendary Edition).

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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