Які тільки завдання не ставлять перед собою фанати.

Шанувальники The Elder Scroll V: Skyrim постійно дивують своїми рекордами і різними досягненнями в грі. Часом вони настільки чудні, що залишається тільки дивуватися, як таке можна було придумати. Це доводить випробування, яке нещодавно виконав відвідувач форуму Reddit під псевдонімом PeterPandaWhacker. Ентузіаст прокачав до максимальної позначки навик кишенькових крадіжок і роздів всіх жителів великого міста.

Читайте такожГравець придумав винахідливий спосіб, як помститися велетням в SkyrimВ якості доказу користувач опублікував знімок, де NPC у Вайтрані ходять в одній білизні. При цьому PeterPandaWhacker не став красти зброю і взуття, через що персонажі виглядають вельми безглуздо. Правда, досягнення ентузіаста ніяк не відбилося на світі. Жителі продовжили займатися колишніми справами, але вже без одягу.

Варто відзначити, що роздягнути всіх громадян у Вайтрані — це не таке легке завдання, як може здатися. Спочатку треба витратити десятки годин на прокачування кишенькових крадіжок. Потім необхідно акуратно підкрастися до кожного NPC і завжди залишатися непоміченим. В цілому PeterPandaWhacker виконав чимало роботи, хоч в ній і немає особливого сенсу.

Коротко про досягнення фанатів Skyrim

Гравець під ніком Mitten Squad закінчив сюжетну кампанію в проекті, застосовуючи лише факели в якості зброї і суп для лікування.

Ентузіаст Harlen_Sinclair прокачався до 241 рівня в стартовій локації Skyrim. Це сильно ускладнило подальше проходження.

Користувач Boom, LLC Robotater завершив проект, граючи на картоплі.

Фанат під псевдонімом TheFogFrog пройшов Skyrim за допомогою одних лише вудок.

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