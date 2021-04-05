Гігантська консоль важить майже 30 кг та зібрана з дерева.

Блогер-інженер Майкл Пік створив гігантську робочу копію Nintendo Switch, яка майже в 7,5 раза більше за оригінальну приставку. Свій винахід ентузіаст подарував дитячій лікарні Мемфіса (штат Теннессі, США).

Процесом створення пристрою Майкл поділився на своєму YouTube-каналі.

У довжину гігантська консоль склала майже 178 см, а у висоту – 78 см. Для порівняння, довжина стандартної Nintendo Switch майже 24 см, а висота – 10 см. Вага збільшеної копії склала майже 30 кг.

Корпус величезної приставки Майкл Пік зробив з дерева. Усередині лівого геймпада був встановлений звичайний Joy-Con, на кнопки якого подаються сигнали від клавіш великого контролера. Там же розташувалася й звичайна Nintendo Switch в док-станції. Замість монітора було встановлено телевізор, а у правому геймпаді – другий Joy-Con.

Збільшена копія повністю робоча.

Нагадаємо, що найбільшою за версією Книги рекордів Гіннесса робочою консоллю вважається PlayStation 5, створена блогером під ніком ZHC. Ця приставка висотою в 3 метри важить 227 кг. На її створення пішло 4 місяці та $70 тисяч.

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Автор: Сергій Коршунов