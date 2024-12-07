Новий режим буде доступний вже 11 грудня.

Epic Games знову кардинально змінює правила Fortnite, тепер у грі з'явиться режим, натхненний Counter-Strike і Valorant.

Анонс стався в соціальних мережах гри. Матчі в режимі "Лінія вогню" будуть поділені на раунди, під час яких одна команда повинна закласти пристрій, що розриває реальність, а інша - знешкодити його. У цьому жанрі багато що вирішує тактика і командна взаємодія.

Режим відкриється 11 грудня в ранньому доступі, буде доступна тільки одна карта, "Скайлайн 10", і невеликий, стандартний набір зброї з кількох видів автоматів, дробовиків, пістолетів-кулеметів, снайперської гвинтівки, пістолетів і кількох варіацій гранат і мін. Epic Games буде оновлювати режим, озираючись на фідбек від гравців.

Відео дня

В Epic Games підкреслили, що всі скіни з інших режимів гри перенесуться в "Лінію вогню".

Раніше ми розповідали, що Fortnite оновив власний світовий рекорд за одночасною кількістю гравців, у якийсь момент у грі перебувало 14 мільйонів користувачів. Для такого результату компанія влаштувала масштабний ігровий концерт за участю Eminem, Snoop Dogg, Ice Spice і Juice WRLD.

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