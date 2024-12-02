У грі одночасно перебували 14 мільйонів людей.

Fortnite побив власний світовий рекорд за одночасною кількістю гравців. Одночасний онлайн у грі сягнув 14 мільйонів осіб.

Такий ажіотаж навколо Fortnite пов'язаний із внутрішньоігровим івентом: Epic Games влаштувала наймасштабніший ігровий концерт в історії гри. На одній сцені виступали Eminem, Snoop Dogg, Ice Spice, а також покійний Juice WRLD.

На закінчення івенту розробники представили перший сезон шостого розділу. У гру повернули класичний режим Fortnite OG зі старою картою з часів запуску режиму королівської битви, а також представили нову карту, натхненну японською культурою.

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Минулий світовий рекорд Fortnite поставив 2020 року теж на концерті, тоді в грі виступав американський репер Тревіс Скотт. За виступом одночасно стежили 12 мільйонів гравців.

Раніше ми розповідали, що розробники Terraria вкотре перенесли реліз фінального оновлення для гри. Апдейт уже загалом готовий, але творці не хочуть працювати в зимові свята.

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