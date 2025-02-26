Xbox перенесла Fable на 2026 рік, спочатку гру планували випустити цього року. Глава Xbox Game Studios Крейг Дункан заявив, що проєкту потрібно більше часу.
За його словами, очікування виправдається: Playground Games працює над надзвичайно амбітною грою, яка запропонує вражаючу графіку, захопливий геймплей і класичний британський гумор:
"Ми в захваті від того, що робить Playground Games. Так, перенесення - це не та новина, на яку чекали фанати, але запевняю вас: Fable варта того, щоб почекати".
Дункан зазначив, що бачив геймплей і залишився під сильним враженням. За його словами, Playground Games дбайливо переосмислює Fable, створюючи найкрасивішу версію Альбіону за всю історію серії.
Подивитися на геймплей тепер можемо і ми. Розробники опублікували невеликий геймплейний трейлер, записаний у пре-альфа версії гри.
Нещодавно журналіст Джез Корден розповідав, що бойова система в Fable буде схожа на "Відьмак 3", адже над іграми працюють одні й ті самі люди. Що ж, не збрехав, стиль бою головної героїні з піруетами і вивертами дійсно нагадує Геральта.
Однак багато гравців залишилися незадоволені візуальною стороною проєкту: Playground Games вирішила відійти від звичної стилізації серії в бік фотореалізму. Фанати сходяться на думці, що тепер це більше схоже на світ того ж The Witcher, ніж на казковий Альбіон.
Раніше ми розповідали, що розробники Lies of P показали сюжетний трейлер доповнення Overture. Приквел до основної гри вийде влітку цього року.