Відео записали в пре-альфа версії гри.

Xbox перенесла Fable на 2026 рік, спочатку гру планували випустити цього року. Глава Xbox Game Studios Крейг Дункан заявив, що проєкту потрібно більше часу.

За його словами, очікування виправдається: Playground Games працює над надзвичайно амбітною грою, яка запропонує вражаючу графіку, захопливий геймплей і класичний британський гумор:

"Ми в захваті від того, що робить Playground Games. Так, перенесення - це не та новина, на яку чекали фанати, але запевняю вас: Fable варта того, щоб почекати".

Дункан зазначив, що бачив геймплей і залишився під сильним враженням. За його словами, Playground Games дбайливо переосмислює Fable, створюючи найкрасивішу версію Альбіону за всю історію серії.

Відео дня

Подивитися на геймплей тепер можемо і ми. Розробники опублікували невеликий геймплейний трейлер, записаний у пре-альфа версії гри.

Нещодавно журналіст Джез Корден розповідав, що бойова система в Fable буде схожа на "Відьмак 3", адже над іграми працюють одні й ті самі люди. Що ж, не збрехав, стиль бою головної героїні з піруетами і вивертами дійсно нагадує Геральта.

Однак багато гравців залишилися незадоволені візуальною стороною проєкту: Playground Games вирішила відійти від звичної стилізації серії в бік фотореалізму. Фанати сходяться на думці, що тепер це більше схоже на світ того ж The Witcher, ніж на казковий Альбіон.

Раніше ми розповідали, що розробники Lies of P показали сюжетний трейлер доповнення Overture. Приквел до основної гри вийде влітку цього року.

Вас також можуть зацікавити новини: