Реліз доповнення заплановано на літо цього року.

Студія Neowiz представила сюжетний трейлер Lies of P: Overture - доповнення-приквела, анонсованого на State of Play.

В Overture головним героєм знову стане Піноккіо, який скористається загадковим артефактом, щоб перенестися в часи, коли Крат усе ще зберігав свою колишню велич. Гравцям належить розкривати таємниці міста, слідуючи по стопах Легендарного гвардійця, таємничого персонажа, що веде по давно забутим історіям.

Реліз Lies of P: Overture заплановано на літо цього року, але поки що без точної дати, проте сторінка доповнення вже з'явилася в цифрових магазинах, включно зі Steam.

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Раніше ми розповідали, що FromSoftware раптово оголосила дату релізу нового Elden Ring, а журналісти випустили прев'ю. Спін-офф Nightreign загалом отримав хороші відгуки від журналістів.

Крім того, нещодавно стало відомо, що стример Dinossindgeil став першим у світі, хто успішно завершив God Run 3 SL1: гравець пройшов усі частини Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne і Sekiro персонажем 1-го рівня і без шкоди. На це в нього пішло майже два роки. Коли Dinossindgeil убив фінального боса в Dark Souls 3 - він розплакався.

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