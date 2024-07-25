За сюжетом ми потрапляємо в постапокаліптичний Лондон.

Після п'яти років розробки, кількох перенесень і статусу найамбітнішої модифікації, Fallout: London нарешті дістався до релізу. Розширення важить понад 33 ГБ, для встановлення потрібен Fallout 4 з усіма DLC або видання Game of the Year Edition.

Завантажити розширення можна безплатно, але є одна заковика: власникам Fallout 4 потрібно буде видалити некст-ген патч, оскільки модифікація не працюватиме разом із ним. Автори навіть випустили спеціальний інструмент, який покликаний допомогти з процесом "даунгрейду".

Розробка Fallout: London почалася ще у 2019 році, і відтоді модифікація, за словами авторів, розрослася до розмірів мало не повноцінної нової гри. За сюжетом геймери потрапляють у столицю Великої Британії. На них чекає нова історія, квести, зброя, 20 фракцій, 7 компаньйонів, величезна локація та інше, включно з переробленим саундтреком і розширеною системою діалогів.

У Fallout: London вже з'явилася сторінка в GOG, але зі Steam-версією мод теж працює. А ось користувачі EGS оцінити модифікацію не зможуть, принаймні поки що – все через необхідність того самого "даунгрейду", який неможливо зробити в магазині Epic Games.

Нагадаємо, сама Fallout 4 вийшла в 2015. Вона отримала вкрай позитивні відгуки від ігрової преси. Але фанати прийняли "четвірку" прохолодніше, критикуючи занадто сильний упор на екшен, відсутність звичних рольових елементів і слабкий сюжет.

Після успіху серіалу "Фоллаут", який компанія Amazon уже продовжила на другий сезон, всі ігри серії отримали великий приплив нових гравців, а також тих, які повернувся. На тлі цього навіть була інформація, що Microsoft вимагають випустити нову RPG у франшизі якнайшвидше.

Наразі очікується, що Fallout 5 вийде не раніше 2030-х років. Усе тому, що Bethesda і Тодд Говард повністю сфокусовані на The Elder Scrolls 6, який за 6 років після анонсу досі перебуває на стадії ранньої розробки.

УНІАН радив, у які ігри серії Fallout варто зіграти після перегляду серіалу від Amazon. Серія Fallout зарекомендувала себе як одна з найкращих ігрових франшиз у жанрі RPG, відома своїм чорним гумором, жорстокими боями та сюжетом із вихідцем зі сховища.

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