У тексті сказано про прийдешню пригоду Кратоса і Атрея, а також майстерність Брока і Сіндрі.

На цьому тижні Sony і Santa Monica Studio опублікували кінематографічний трейлер God of War Ragnarök і повідомили, що гра вийде 9 листопада 2022 року на PS4 і PS5. Розробники також представили два колекційних видання екшену — Collector's Edition і Jötnar Edition. В обидві версії входить стілбук, а остання включає тканинну карту. Ці предмети прикрасили скандинавськими рунами, які вже встигли розшифрувати фанати.

Перекладом відзначився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом SilentMoss24.

"Сутінки наступають. Ведмідь і Вовк подорожують дев'яти королівствами, сподіваючись зупинити те, що здається неминучим. Їх зв'язок буде випробуваний на міцність, але вони повинні триматися разом заради загального блага", — написано на стілбуку.

Текст вище відсилає до пригоди Кратоса (ведмідь) і Атрея (вовк). Вони повинні разом запобігти Рагнароку і врятувати всіх живих істот в дев'яти світах скандинавської міфології.

А на тканинної карті нанесені наступні руни: "Для Брока, Сіндрі і їх амбіцій стати найвеличнішими в світі ковалями навчання в їх рідному королівстві гномів було тільки початком шляху. Звичайно, вони створили такі чудеса, як Драупнір і плащ з пір'я [Фрейї], але справжній геній вимагає широкої освіти. Вони шукали її у всіх дев'яти царствах, а також у просторі між [гілками] великого світового дерева Іггдрасіль, перевершивши всі свої попередні творіння за допомогою молота Мйольніра і великої сокири Левіафана. Ніхто, крім богів, не зміг скласти карту нашої дивної географії, але серед смертних мало хто може похвалитися таким досвідом, яким володіють брати Хульдра, чия здатність орієнтуватися і подорожувати по королівствам перевершує навіть здатність Одіна Всебатька".

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його подорослішав син Атрей повинні запобігти Рагнарок — Загибель богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

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